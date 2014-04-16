Владимир Кличко попал в рейтинг самых зарабатывающих спортсменов мира

Об этом сообщается на сайте официального фан-клуба Кличко.

Кличко в рейтинге богачей делит 18 – 20 места с бейсболистами Робинсоном Кано и Принсом Филдером. Годовой доход каждого из них составил 24 млн. долларов (у Владимира учтены гонорары за бой с Франческо Пьянетой – 6.5 млн. и Александром Поветкиным – 17.5 млн.). А возглавляет список богачей еще один боксер – американец Флойд Мейвезер, заработавший за минувший год 73,5 миллиона долларов (гонорары за бои с Герреро и Альваресом — 32 и 41.5 млн. соответственно).

Больше всего в рейтинге представителей таких видов спорта, как американский футбол и бейсбол. Так же присутствуют звезды футбола (Криштиану Роналду, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Уэйн Руни) и автогонок Формулы – 1 (Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон).

Для боксеров аналитики ESPN учитывали только деньги, заработанные по спортивным контрактам. Учитывая рекламные контракты и возможные доходы от бизнеса реальный заработок Кличко и Мейвезера выше озвученных сумм.