"Днепр" стал лидером Премьер-лиги

В Днепропетровске закончился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" разгромил луцкую "Волынь" - 5:1, став единоличным лидером Премьер-лиги.

Депропетровцам не удался первый тайм, во время которого они неоднократно угрожали воротам соперника, но реализовать хотя бы один момент так и не сумели. В отличие от соперника, который забил гол усилиями Александра Селина.

Но, после перерыва, днепропетровскую команду было не остановить. Счет сравнял на 55-й минуте Евгений Селезнев, а затем, в течение 13 минут три гола подряд забил бразилец Матеус. Он же на 90-й минуте оформил покер, довершив разгром луцкой команды.

Таким образом, теперь на счету "Днепра" в турнирной таблице 50 очков. Команда имеет в активе столько же матчей, сколько и основной конкурент в борьбе за золотые медали - донецкий "Шахтер", набравший 47 баллов.

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 апреля, состоится центральный матч тура "Динамо" - "Шахтер".