"Шахтер" представил десятку лучших голов в ворота "Динамо"

Накануне матча с киевским "Динамо" творческая группа ТВ-сайта донецкого "Шахтера" FCSD.tv выпустила ролик с 10-ю самыми красивыми голами дончан в противостояних с "Динамо".

Первое место создатели ролика присудили Луису Адриано, за гол, забитый в ворота киевлян в сентябре 2012-го года.

Примечательно, что в ролике, который длится шесть с половиной минут, присутствуют голы только из тех матчей, в которых "Шахтер" неизменно побеждал. Это матчи в период с мая 2006-го по сентябрь 2012-го года.

Ролик посвящен предстоящему 16 апреля матчу 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором в Киеве на НСК "Олимпийский" сойдутся "Динамо" и "Шахтер".