Украинские пловцы завоевали 30 медалей на двух турнирах серии Multinations

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

В частности, в Греции команда завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали - всего 13 наград.

Валерия Тимченко завоевала две золотые медали на дистанциях 400 м (результат - 4:20.35) и 800 м вольным стилем (9:00.53), Кристина Панчишко завоевала золото на 200 м баттерфляем (2:18.71) и серебро на 400 м комплексным плаванием (5:01.64), Арина Якуба завоевала золото на 200 м вольным стилем (2:04.91) и бронзу на 100 м вольным стилем (57.93), Дмитрий Прожога завоевал золотую медаль на 100 м баттерфляем (55.31), Маргарита Смирнова финишировала первой на 50 м вольным стилем (26.36), Юлия Смаль завоевала серебряные медали на 100 м (1:13.37) и 200 м брассом (2:34.33) и бронзу на 50 м брассом (34.18), Владислав Савенков завоевал бронзу на 50 м на спине (27.33).

В командной эстафете 4х200 м вольным стилем Арина Якуба, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко и Валерия Тимченко завоевали бронзу (8:34.47).

В общем командном зачете наша команда заняла пятое место, набрав 341 очко.

На Кипре украинцы завоевали шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали - 17 наград - и установили три рекорда соревнования.

Марина Колесникова завоевала две золотые медали: 100 м на спине (1:05.71) и 200 м на спине (2:17.07), который стал новым рекордом соревнования. Виктория Тройник завоевала золото на 200 м баттерфляем (2:21.64) и серебро на 400 м комплексным плаванием (5:13.89). Татьяна Кудако завоевала золото на 200 м брассом (2:35.97) и 100 м брассом (1:13.41), установив этим результатом рекорд соревнований. Спортсменка также завоевала серебро на 200 м комплексным плаванием (2:26.18). Юлия Стадник финишировала первой на 100 м баттерфляем (1:03.55). Сергей Шевцов завоевал две серебряные медали на 200 м комплексным плаванием (2:11.36) и 100 м вольным стилем (52.26). Спортсмен также завоевал бронзовую медаль на 200 м вольным стилем (1:56.77). Андрей Хлопцов завоевал серебро на 100 м на спине (57.39). Этот результат стал рекордом соревнования. Евгений Куркин финишировал вторым на 100 м брассом (1:05.27). В командной эстафете 4х100 м вольным стилем Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов, Николай Абрамов и Игорь Бобраков завоевали серебро (3:32.96). На этой же дистанции Надежда Фисенко, Евгения Тищенко, Юлия Стадник и Марина Колесникова завоевали бронзовую медаль (4:06.51). В командном комбинированной эстафете 4х100 м Андрей Хлопцов, Евгений Куркин, Игорь Бобраков и Сергей Шевцов завоевали серебро (3:53.16). В командной эстафете 4х200 м вольным стилем Надежда Фисенко, Евгения Тищенко, Юлия Стадник и Марина Колесникова завоевали бронзу (8:56.29).

По общим результатам командных очков наша команда заняла на Кипре третье место (257 очков).

Главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов так подытожил выступление команды: «В целом команда выступила хорошо на международных соревнованиях. Однако главные соревнования пловцов ждут в Харькове, где состоится чемпионат Украины. Все наши пловцы находятся в хорошей физической форме, поэтому я очень надеюсь увидеть их в составе украинской сборной команды, которая будет выступать летом на чемпионате Европы».