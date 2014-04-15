Сборная Украины по хоккею проиграла в финале турнира в Хабаровске
13:39, 15 апреля 2014Спорт
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В Хабаровске завершился финальный матч товарищеского "Турнира четырех", в котором сборная Украины проиграла местному "Амуру" со счетом 1:4, заняв итоговое второе место.
Сборная Украины / hcdonbass.com
Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".
Украинцы уверенно начали матчи и в середине первого периода счет открыл Артем Бондарев. Но, во второй 20-минутке хозяева льда сравняли результат, а в третьей - забросили три безответные шайбы в ворота сборной Украины.
Ранее, в полуфинальном матче соревнований в Хабаровске, сборная Украины обыграла "Адмирал" из Владивостока - 4:2.
Этот турнир стал последним этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира в Дивизионе 1А.
Как сообщал УНИАН, мировое первенство с участием сборной Украины пройдет с 20 по 26 февраля в Гоянге (Южная Корея).
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