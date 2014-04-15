Сборная Украины по хоккею проиграла в финале турнира в Хабаровске

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

Украинцы уверенно начали матчи и в середине первого периода счет открыл Артем Бондарев. Но, во второй 20-минутке хозяева льда сравняли результат, а в третьей - забросили три безответные шайбы в ворота сборной Украины.

Ранее, в полуфинальном матче соревнований в Хабаровске, сборная Украины обыграла "Адмирал" из Владивостока - 4:2.

Этот турнир стал последним этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира в Дивизионе 1А.

Как сообщал УНИАН, мировое первенство с участием сборной Украины пройдет с 20 по 26 февраля в Гоянге (Южная Корея).