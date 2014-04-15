Кличко назвал основными козырями Леапаи агрессию и силу

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на gorodokboxing.com.

В частности, Кличко-младший отметил: «Я думаю, что благодаря своему стилю Алекс и добился успехов, и стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBO. Думаю, что у него немного представления о технике, мастерстве и стратегии, судя по тем боям, что я видел на видео. Но, они ему и не нужны, потому что он очень силен от природы. Его стиль – это насилие в ринге. Однозначно он будет пытаться пройти на ближнюю дистанцию и устроить там «сенокос». Да, у него есть недостатки, но есть и некоторые сильные стороны. Это будет непростой для меня бой, так как ему нечего терять и у него огромная мотивация, которую я увидел в его глазах на пресс-конференции в Германии».

При этом, Кличко пообещал не работать постоянно на дальней дистанции, используя свое преимущество в росте и длине рук. «Нет, я буду стоять к нему очень близко и буду драться с ним, так что он почувствует себя вторым Майком Тайсоном. Конечно, я не собираюсь недооценивать Леапаи, потому что судя по моему опыту, претенденты на чемпионские титулы всегда в ринге лучше выглядят, чем обычно. Для них, это шанс всей жизни и для Алекса то же самое».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится 26 апреля в немецком Оберхаузене.