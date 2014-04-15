Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

12:52, 15 апреля 2014
Спорт
0

14 спортсменов будут представлять сборную Украины на чемпионате Европы по дзюдо, который на следующей неделе будет принимать французский город Монпелье.

Дзюдо / noc--ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Лучшие дзюдоисты Европы будут соревноваться за награды в личном и командном первенстве.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом. Женщины - Марина Черняк (48 кг), Мария Буек (52 кг), Шушана Гевондян (57 кг), Виктория Туркс (78 кг); мужчины - Денис Биличенко (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Сергей Дребот (73 кг), Евгений Катаев (81 кг) - только командные соревнования, Вадим Синявский (90 кг), Ньябали Кеджау (90 кг), Артем Блошенко (100 кг), Дмитрий Лучин (100 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Чемпионат Европы пройдет с 24 по 27 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter