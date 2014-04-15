Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо
12:52, 15 апреля 2014Спорт
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14 спортсменов будут представлять сборную Украины на чемпионате Европы по дзюдо, который на следующей неделе будет принимать французский город Монпелье.
Дзюдо / noc--ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Лучшие дзюдоисты Европы будут соревноваться за награды в личном и командном первенстве.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом. Женщины - Марина Черняк (48 кг), Мария Буек (52 кг), Шушана Гевондян (57 кг), Виктория Туркс (78 кг); мужчины - Денис Биличенко (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Сергей Дребот (73 кг), Евгений Катаев (81 кг) - только командные соревнования, Вадим Синявский (90 кг), Ньябали Кеджау (90 кг), Артем Блошенко (100 кг), Дмитрий Лучин (100 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).
Чемпионат Европы пройдет с 24 по 27 апреля.
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