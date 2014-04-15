Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

14 спортсменов будут представлять сборную Украины на чемпионате Европы по дзюдо, который на следующей неделе будет принимать французский город Монпелье.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины. Лучшие дзюдоисты Европы будут соревноваться за награды в личном и командном первенстве. Состав сборной Украины выглядит следующим образом. Женщины - Марина Черняк (48 кг), Мария Буек (52 кг), Шушана Гевондян (57 кг), Виктория Туркс (78 кг); мужчины - Денис Биличенко (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Сергей Дребот (73 кг), Евгений Катаев (81 кг) - только командные соревнования, Вадим Синявский (90 кг), Ньябали Кеджау (90 кг), Артем Блошенко (100 кг), Дмитрий Лучин (100 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг). Чемпионат Европы пройдет с 24 по 27 апреля.

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