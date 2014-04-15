Торги за право провести бой с участием Ломаченко назначены на 18 апреля

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

У промоутеров Ломаченко (компания Top Rank) и Расселла (Golden Boy Promotions) еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренности о бое и не выносить его на торги. Впрочем, учитывая враждебные отношения между этими компаниями, вероятность такого развития событий крайне мала.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко провел два боя на профессиональном ринге выиграв титул WBO International, а затем проиграв бой за титул чемпиона мира WBO мексиканцу Орландо Салидо. Впрочем, тогда Салидо превысил лимит веса и пояс был оставлен вакантным.