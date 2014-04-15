Торги за право провести бой с участием Ломаченко назначены на 18 апреля
12:28, 15 апреля 2014Спорт
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Всемирная боксерская организация (WBO) назначила дату промоутерских торгов за право организации боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Гэри Расселлом на 18 апреля.
Василий Ломаченко / lomachenko.com
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
У промоутеров Ломаченко (компания Top Rank) и Расселла (Golden Boy Promotions) еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренности о бое и не выносить его на торги. Впрочем, учитывая враждебные отношения между этими компаниями, вероятность такого развития событий крайне мала.
Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко провел два боя на профессиональном ринге выиграв титул WBO International, а затем проиграв бой за титул чемпиона мира WBO мексиканцу Орландо Салидо. Впрочем, тогда Салидо превысил лимит веса и пояс был оставлен вакантным.
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