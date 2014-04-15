Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла второй матч подряд на Чемпионате мира
Юниорская сборная команда Украины по хоккею (U-18) провела свой второй матч на чемпионате мира в Секешфехерваре (Венгрия), в котором проиграла сверстникам из Японии - 2:4.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.
Начало игры прошел с преимуществом японцев. Лишь с середины второй 20-минутки желто-голубые начали перебирать инициативу к своим рукам. Правда, на тот момент счет был 0:2 в пользу соперника. Заключительный период прошел с преимуществом украинцев, однако запаса в две шайбы хватило японцам, чтобы одержать победу.
Голы у украинцев на счету Виталия Андрейкива и Евгения Тимченко.
Это уже второе поражение украинской команды подряд. В первом туре наша сборная не сумела обыграть команду Австрии - 2:3.
Таким образом, на данный момент у команды нет набранных очков в турнирной таблице она делит последние 5-6 места со сверстниками из Польши.
Сегодня на турнире день отдыха. 16 апреля соперником сборной Украины будет команда Словении.
ЧМ-2014 в Венгрии продлится до 19 апреля.