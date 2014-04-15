Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла второй матч подряд на Чемпионате мира

12:04, 15 апреля 2014
Спорт
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Юниорская сборная команда Украины по хоккею (U-18) провела свой второй матч на чемпионате мира в Секешфехерваре (Венгрия), в котором проиграла сверстникам из Японии - 2:4.

Украина - Венгрия / fhu.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Начало игры прошел с преимуществом японцев. Лишь с середины второй 20-минутки желто-голубые начали перебирать инициативу к своим рукам. Правда, на тот момент счет был 0:2 в пользу соперника. Заключительный период прошел с преимуществом украинцев, однако запаса в две шайбы хватило японцам, чтобы одержать победу.

Голы у украинцев на счету Виталия Андрейкива и Евгения Тимченко.

Это уже второе поражение украинской команды подряд. В первом туре наша сборная не сумела обыграть команду Австрии - 2:3.

Таким образом, на данный момент у команды нет набранных очков в турнирной таблице она делит последние 5-6 места со сверстниками из Польши.

Сегодня на турнире день отдыха. 16 апреля соперником сборной Украины будет команда Словении.

ЧМ-2014 в Венгрии продлится до 19 апреля.

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