Луческу скучает по Турции

Бывший главный тренер Галатасарая и Бешикташа, наставник "горняков" Мирча Луческу заявил, что готов вернуться в чемпионат Турции.

Для этого он должен получить своевременное предложение от местных клубов после расставания с донецким Шахтёром.

"Я скучаю по Турции. Если мне поступит предложение из Турции, я буду готов принять его — но только после того, как покину «Шахтёр", — заявил Луческу в интервью Mediafax, отметив, что он любит прогуливаться по Стамбулу, а после этого отведать рыбы в тамошних ресторанах.

Главный тренер "горняков" сообщил, что до сих пор следит за развитиями событий в чемпионате Турции. По его мнению, несмотря на то, что в первенстве Турции на данный момент лидирует Сивасспор, борьбу за титул будут вести Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай. Кроме того, Луческу выделил лучших игроков чемпионата: "Их двое — Роберто Карлос и Алекс".

На вопрос о том, как он поступит, если в ближайшие дни ему поступит предложение от одного из турецких клубов, Луческу ответил: "Я получаю много предложений из Турции, но в настоящее время являюсь главным тренером Шахтёра. Пока я работаю здесь, мне не приходится думать об уходе. После же того, как истечёт срок моего контракта с "горняками", я буду отдавать приоритет предложениям от турецких клубов".

Football.ua