Украинка Волынская завоевала серебро на чемпионате Европы по спортивному ориентированию
17:24, 14 апреля 2014Спорт
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Украинка Надежда Волынская завоевала серебряную медаль в спринтерской дистанции на чемпионате Европы по спортивному ориентированию
ЧЕ по спортивному ориентированию / etoc.po
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка преодолела дистанцию за 15 минут 31 секунду. Она на 2 секунды отстала от чемпионки Европы Юдит Видер из Швейцарии, но на 15 опередила пришедшую на финиш третьей еще одну представительницу Швейцарии Джулию Гросс.
Любопытно, что медали в индивидуальный соревнованиях украинские ориентировщики не завоевывали уже 10 лет.Успех был только командный. На ЧЕ-2013 мужская эстафетная команда выиграла бронзу.
Чемпионат Европы по спортивному ориентированию продлится в Португалии до 16 апреля.
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