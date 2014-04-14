Украинка Волынская завоевала серебро на чемпионате Европы по спортивному ориентированию

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка преодолела дистанцию за 15 минут 31 секунду. Она на 2 секунды отстала от чемпионки Европы Юдит Видер из Швейцарии, но на 15 опередила пришедшую на финиш третьей еще одну представительницу Швейцарии Джулию Гросс.

Любопытно, что медали в индивидуальный соревнованиях украинские ориентировщики не завоевывали уже 10 лет.Успех был только командный. На ЧЕ-2013 мужская эстафетная команда выиграла бронзу.

Чемпионат Европы по спортивному ориентированию продлится в Португалии до 16 апреля.