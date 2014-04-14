Вадим Кисель поздравил сборную украинских борцов поздравили с успешным выступлением на ЧЕ-2014

«В первую очередь хочу поздравить всех ребят из национальной сборной, которые очень хорошо выступили на Чемпионате Европы-2014. Отдельно хотелось бы поздравить и сказать слова благодарности в адрес вице-президента федерации Александра Петровича Камача, главному тренеру и всем личным тренерам, которые на славу поработали с нашими борцами. Особенно хотелось бы поблагодарить наших медалистов! Очень порадовало выступление Жана Беленюка, который с кровью, проявив волю и характер, добыл такую вожделенную золотую медаль, а также Александра Шишмана, дебютировавшего на чемпионате такого уровня среди взрослых (да еще и в новом весе) и сразу же завоевавшего бронзовою награду. Желаю всем нашим спортсменам здоровья, счастья и благополучия! Не останавливаться на достигнутом, упорно трудиться и покорять все больше новых спортивных вершин! Этот чемпионат показал, что потенциал у нас есть. Еще раз всех с победой!», — отметил в своем поздравлении президент федерации Вадим Кисель.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате Европы в Вантаа укринцы завоевали 8 медалей: «золото», «серебро» и 6 бронзовых наград. Команда заняла в общем зачете 7-е место.

Напомним, как выступали борцы сборной Украины по греко-римской борьбе на ЧЕ-2014. В последний день соревнований, 6 апреля, украинцы завоевали две медали.

В финальной схватке за европейское золото в категории до 85 кг Жан Беленюк (вес которого 83 кг), представляющий в сборной Киев и Запорожскую область, героически одолел хозяина ковра, финского борца, Рами Хиетаниеми. На протяжении всего боя зал хлопал и заставлял своего борца идти в атаку, но Жан оставался непоколебимым. Во второй половине матча соперники столкнулись головами, и Беленюк получил рассечение над левым глазом и вынужден был проводить окончание схватки с повязкой на голове. Продемонстрировав поистине мужской характер и титаническую волю к победе, Жан Беленюк вырвал победу с разницей в один балл (2:1). Золото отправилось в Украину. Его Беленюк добавил к уже имевшейся в его коллекции бронзовой награде чемпионата Европы-2012.

На пути к золотой медали украинец в двух стартовых поединках одержал очень трудные победы: в 1/8 над австрийцем Амером Хрустановичем (2:0), а затем в 1/4 одолел литовца Лаймутиса Адомайтиса (2:1). В полуфинале темнокожий украинец тушировал россиянина, трехкратного чемпиона Европы Алексея Мишина (4:2).

Порадовал своим выступлением и 25-летний дебютант турнира из Донецка Александр Шишман (категория до 80 кг). Он начал турнир с уверенной победы над азербайджанским борцом Рафиком Гусейновым. Затем совсем немного уступил будущему серебряному призеру турку Сельчуку Чеби, однако эта неудача не выбила Шишмана из колеи. В утешительном круге Александр блестяще стиле положил на лопатки поляка Тадеуша Михалика, а в схватке за бронзовую медаль деклассировал россиянина Бекхана Оздоева.

В первый день был близок к пьедесталу супертяж Александр Чернецкий (130 кг), который в схватке за бронзу минимально по баллам уступил россиянину Василию Паршину. В итоге, Чернецкий финишировал пятым.

Большие надежды возлагали на самого титулованного сборника в составе Армена Варданяна (до 71 кг) Поначалу Армен уверенно одолел борцов из Эстонии и Греции, а затем уступил в полуфинале азербайджанцу Расулу Чунаеву. В схватке за бронзу Варданян, к сожалению, проиграл турку Юнусу Эзелю, заняв в итоге лишь пятое место.