Гимнастка Ризатдинова выиграла три медали на этапе Кубка мира в Италии

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первый день соревнований, в многоборье, украинка получила итоговую оценку 71,532 балла, пропустив вперед россиянок Яну Кудрявцеву (74,616) и Маргариту Мамун (72,999).

В финале упражнения с обручем оценка Ризатдиновой составила 18,200 балла. Победила опять же Кудрявцева (18,600), вторая - Мамун (18,250). В упражнении с лентой у Кудрявцевой 18,450, еще одной россиянки Марии Титовой 18,250, Ризатдиновой - 18,100.

Этап Кубка мира в Италии проходил 13-14 апреля.