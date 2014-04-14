Гимнастка Ризатдинова выиграла три медали на этапе Кубка мира в Италии
16:07, 14 апреля 2014Спорт
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В итальянском Пезарро завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, в рамках которого лидер сборной Украины Анна Ризатдинова завоевала три бронзовые награды - в многоборье и отдельных упражнениях с обручем и лентой.
Анна Ризатдинова / ukraine-rg.com.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В первый день соревнований, в многоборье, украинка получила итоговую оценку 71,532 балла, пропустив вперед россиянок Яну Кудрявцеву (74,616) и Маргариту Мамун (72,999).
В финале упражнения с обручем оценка Ризатдиновой составила 18,200 балла. Победила опять же Кудрявцева (18,600), вторая - Мамун (18,250). В упражнении с лентой у Кудрявцевой 18,450, еще одной россиянки Марии Титовой 18,250, Ризатдиновой - 18,100.
Этап Кубка мира в Италии проходил 13-14 апреля.
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