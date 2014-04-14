В турнире памяти Банникова украинцы поборются с поляками, словаками и сербами

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

В престижном международном турнире, который проводится в Украине с 2002 года, примут участие юношеские сборные команды Украины, Польши, Словакии и Сербии, составленные из футболистов 1998 года рождения (U-16).

Турнир будет проходить по круговой системе, где команды сыграют по три матча - каждый с каждым - на стадионах НТК им. В. Банникова (Киев) и «Колос» в Борисполе.

30 апреля на НТК им. В. Банникова состоится матч-открытие соревнований, в котором встретятся юношеские сборные Украины и Сербии (начало матча - в 13:00). В Борисполе поборются команды Словакии и Польши (16:00). 2 мая украинцев ждет встреча со словаками на НТК им. В. Банникова (13:00), а сербы и поляки проведут матч на стадионе «Колос» в Борисполе (16:00). В течение последнего игрового дня пройдут еще два матча: Сербия - Словакия (12:00, «Колос», м. Борисполь) и Украина - Польша (15:30, НТК им. В. Банникова).

Согласно регламенту турнира, команда, которая наберет наибольшее количество очков по результатам всех матчей Мемориала Банникова, признается победителем.