Пловчиха Якуба завоевала золотую медаль на международных соревнованиях в Греции
14:28, 14 апреля 2014Спорт
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Украинская пловчиха Арина Якуба завоевала золотую медаль в последний день международных соревнований по плаванию Multinations в Греции.
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Якуба финишировала первой на 200 м вольным стилем.
Накануне, в финальных заплывах, золото завоевали Кристина Панчишко, которая финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем и Маргарита Смирнова - на 50 м вольным стилем.
Также украинцы завоевали награды на других дистанциях. Юлия Смаль завоевала серебро на 200 м брассом и 100 м брассом, Владислав Савенков - бронзу на 50 м на спине. В командной эстафете 4х200 м вольным стилем бронзу завоевали Арина Якуба, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко и Валерия Тимченко.
Соревнования в Греции проходили 12-13 апреля.
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