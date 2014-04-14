Пловчиха Якуба завоевала золотую медаль на международных соревнованиях в Греции

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Якуба финишировала первой на 200 м вольным стилем.

Накануне, в финальных заплывах, золото завоевали Кристина Панчишко, которая финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем и Маргарита Смирнова - на 50 м вольным стилем.

Также украинцы завоевали награды на других дистанциях. Юлия Смаль завоевала серебро на 200 м брассом и 100 м брассом, Владислав Савенков - бронзу на 50 м на спине. В командной эстафете 4х200 м вольным стилем бронзу завоевали Арина Якуба, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко и Валерия Тимченко.

Соревнования в Греции проходили 12-13 апреля.