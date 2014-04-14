Украинцы стали призерами марафонов серии IAAF Bronze Label Road Race

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Станко приняла участие в марафоне Lodz Marathon Dbam o Zdrowie. Она пропустила вперед только польку Каролину Яржинску (2:28.12 ч) и кенийку Глейдис Кибсои (2:34.20), которая с результатом 2:34.55 ч стала третьей.

Бабарыка соревновался в марафоне Mangyongdae Prize International Marathon в Пхеньяне, посвященном годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. В 2010 году Бабарыка здесь побеждал, а в 2014-м стал третьим (2:14.24 ч). Выиграл соревнования бегун из Северной Кореи Пак Чхол (2:12.26 ч). Вторым финишную черту пересек Жан-Пьер Мвуйекюр из Руанды (2:13.20 ч).

Марафоны в Лодзи и Пхеньяне состоялись 13 апреля.