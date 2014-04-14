Украинец Оксамитный стал чемпионом Европы по прыжкам на акробатической дорожке

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Всего наши спортсмены завоевали 7 наград - «золото», 2 «серебра» и 4 «бронзы».

В последний день соревнований украинцы завоевали три медали. Олег Оксамитный стал чемпионом Европы среди юниоров по прыжкам на акробатической дорожке с результатом 69.000 балла. Марина Кийко и Наталья Москвина заняли второе место в женских синхронных прыжках на батуте, показав результат 46.400. В индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте Марина Кийко стала бронзовым призером с результатом 52.440.

Ранее, в прыжках на акробатической дорожке Виктор Кифоренко завоевал бронзовую медаль, получив оценку 74 балла ровно, а украинская мужская и женская команды стали бронзовыми призерами. В прыжках на акробатической дорожке наши ребята в составе Виктор Кифоренко, Леонид Пантело, Станислав Стаценко и Никита Стаценко с оценкой 104.300 стали третьими после команд России(112.300) и Дании (105.100). В этом же виде украинки Екатерина Баева, Елена Орлова и Дарья Алексеева заняли также третье место с 84 баллами.

Чемпионат Европы проходил в Португалии с 8 по 13 апреля.