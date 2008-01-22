Крауч спас Ливерпуль от позора

Ливерпуль первым забил гол, но потом снова отпустил соперника и позволил тому дважды отличиться. Лишь гол Крауча спас Красных от поражения.

Команды, которые находились рядом в турнирной таблице в понедельник сошлись на Анфилд Роуд. Прогнозы оправдались – по довольно скучной игре, Астон Вилле без Гарета Бэрри пришлось много обороняться. А результат в итоге такой, какой свойственен Ливерпулю в последних встречах – ничья.

После этого матча станет еще меньше тех, кто сомневается в том, что Бенитес, наверное, этот клуб покинет.

Английская Премьер-лига. 23 тур

Ливерпуль – Астон Вилла 2:2

Голы: Бенаюн, 19, Крауч, 88 - Хервуд, 69, Аурелио, 72 (в свои ворота)

Ливерпуль: Рейна, Арбелоа (Шкртел, 70), Каррагер, Хююпяя, Аурелио, Бенаюн (Крауч, 80), Маскерано, Джеррард, Кьюэлл (Бабел, 74), Куйт, Торрес

Астон Вилла: Тэйлор, Меллберг, Лаурсен, Дэвис, Боума, Гарднер (Харвуд, 66), Петров, Рео-Кокер, Янг, Карью (Найт, 90), Агбонлахор

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