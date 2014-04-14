«Бостон» выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Перед последним днем «Бостон» опережал «Анахайм Майти Дакс» в сводной турнирной таблице на 3 очка. Но «медведи» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» - 2:3, дав шанс «уткам» догнать себя в таблице. Впрочем, соперник им сполна не воспользовался. «Анахайм» выиграл у «Колорадо», но лишь в овертайме, с тем же счетом 3:2. Кстати, проигравший в этом матче «Колорадо» сумел занять третье место в итоговой сводной турнирной таблице лиги, так как «Сент-Луис» уступил «Детройту» со счетом 0:3.

Таким образом, из четырех сильнейших команд лиги по итогам сезона три в последний игровой день уступили а одна выиграла только в овертайме.

В итоге, в тройке сильнейших команд по итогам сезона «Бостон» набрал 117 очков, «Анахайм» - 116, «Колорадо» - 112.

Плей-офф лиги - розыгрыш Кубка Стэнли – стартует в среду.