"Металлист" выиграл первый матч в весенней части чемпионата

В Харькове завершился последний матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" одолел "Таврию" со счетом 1:0.

Игра прошла с небольшим преимуществом хозяев поля. А единственный гол на 36-й минуте игра забил Ромеро Марлос.

Таким образом, команда одержала первую победу в весенней части чемпионата и 10-ю в сезоне. Харьковчане набрали 37 очков и переместились с 5-го на 4-е место в таблице, обойдя одесский "Черноморец" - 36.

Как сообщал УНИАН, в тройке лидеров у днепропетрвоского "Днепра" и донецкого "Шахтера" по 47 очков, киевского "Динамо" - 43 балла,