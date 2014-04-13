Боксер компании Кличко К2 Байсангуров завоевал титул IBO

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К2.

Поединок был остановлен буквально на последних секундах заключительного раунда после того, как Питто после пропущенных ударов завалился в канаты. До этого он также побывал на полу.

В свою очередь, в рейтинговом поединке Вячеслав Узелков уступил разделенным судейским решением Геарду Айетовичу. Счет судейских записок - 78:74, 77:75 и 76:77.

В рамках андеркарта боксерского вечера полутяжеловес Александр Червяк одержал победу в реванше со своим соотечественником Артемом Редько. Счет судейских записок: 80:73, 79:73 и 78:74. Кстати, их первая встреча в 2009-м году также завершилась победой Червяка по очкам.

Грузинский суперлегковес Мишико Беселия одержал досрочную победу в четвертом раунде над Ильей Реуцким. Во втором раунде Реуцкий побывал в нокдауне. По ходу поединка из носа Реуцкого открылось рассечение. В четвертом раунде он снова оказался на полу, не был заметно потрясен, но вместо того, чтобы подниматься, принялся поднимать зубами выпавшую капу. Рефери досчитал до десяти и дал отмашку об остановке встречи.

Грузинский тяжеловес Яго Киладзе одержал досрочную победу во втором раунде над Аттилой Палко. Палко дважды побывал на полу в первом раунде. После третьего падения во втором раунде рефери в ринге без отсчета прекратил бой.