"Днепр" догнал "Шахтер" в таблице Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, запорожцы до 75-й минуты игры сдерживали натиск хозяев поля.

В этой игре днепропетровцы имели преимущество. Вместе с тем, была заметна нервозность в действиях команды, которая имела все шансы стать одним из лидеров чемпионата. Поэтому команда никак не могла реализовать перевес.

Но, на 75-й минуте комнаде удалось довести очередную атаку до логичного гола. Роман Зозуля подобрал мяч, отбитый вратарем команды-соперников Максимом Старцевым, сделал передачу на Евгения Селезнева и тот пробил точно в дальний угол - 1:0.

В оставшееся время, скореее, днепропетровцы могли увеличить перевес, чем соперники сравнять счет. Но, результат так и не изменился.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий «Шахтер» сенсационно проиграл в Полтаве «Ворскле» - 0:1, одесский "Черноморец" также неожиданно проиграл в Луганске "Заре" - 0:1, а киевское "Динамо" во Львове сыграло вничью с "Карпатами" - 2:2. Также в этом туре в Мариуполе «Ильичевец» выиграл у луцкой «Волыни» - 1:0, а в Донецке «Металлург» был сильнее «Севастополя» - 3:0.

Таким образом, после сегодняшних матчей тура у "Днепра" и "Шахтера" - по 47 очков. Далее идут "Динамо" - 43 балла, "Черноморец" - 36 и харьковский "Металлист" - 34.