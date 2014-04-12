Лидеры баскетбольной Суперлиги выиграли первые матчи плей-офф

Как сообщает корреспондент УНИАН, матчи закончились с преимуществом не менее 17 очков в пользу фаворитов серии.

Действующий чемпион Украины киевский «Будівельник» на своей площадке принимал МБК «Николаев» и добился уверенной победы во всех четырех четвертях – 24:18, 20:13, 27:20 и 21:18. В итоге, команда победила со счетом 92:69. Лучшим игроком матча в составе «строителей» стал литовский легионер Дариуш Лавринович, набравший 27 очков.

Победитель регулярного чемпионата сезона 2013/14 Химик (Южный) принимал БК «Киев» и в этом матче победа хозяев оказалась еще более крупной – 84:55. Немного скромнее оказалось преимущество мариупольского «Азовмаша» над «Одессой» - 74:52, а «Донецк» обыграл запорожский «Ферро-ЗНТУ» со счетом 92:75.

Таким образом, во всех четырех сериях счет стал 1:0 в пользу команд-фаворитов.

Вторые матчи пройдут на площадках команд, игравших сегодня в гостях, 12 апреля. В случае необходимости, третьи игры (серии длятся до двух побед) состоятся 18 апреля на площадках команд-фаворитов, так как они заняли более высокие места в таблице регулярного первенства.