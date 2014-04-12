Штангисты Прошак и Тагиров не сумели попасть в призеры Чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Прошак, выступавший в группе сильнейших, в рывке со второй попытки поднял штангу весом 185 кг, но не сумел справиться со снарядом весом 190 кг, заняв 7-е место. При этом, в последней попытке в рывке он получил небольшую травму и в соревнованиях в толчке не участововал, не попав в итоговый протокол – «нулевая» оценка.

В свою очередь, Тагиров выступавший в Группе В, со второй попытки поднял штангу весом в 165 кг., но не сумел поднять снаряд весом в 172 кг. А в толчке он взял штангу весом 195 и 200 кг., но не сумел справиться с весом в 210 кг. В итоге, у него 365 кг. и 12-е место в турнирной таблице.

Победителем в этой весовой категории стал Алексей Ловчев из России с результатом 457 кг.

Ранее на этом турнире серебряную медаль завоевала Юлия Паратова, а бронзовую - Юлия Калина и Надежда Миронюк.

Таким образом, сборная Украины завоевала на этом турнире 1 серебро и 2 бронзы, заняв итоговое 11-е место.

Победителем в общем зачете стала сборная России – 12 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Израиле проходил с 5 по 12 апреля.