«Динамо» и «Карпаты» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче киевляне не сумели удержать перевес, хотя дважды вели в счете.

Киевляне, занимающие 3-е место в турнирной таблице, приехали в гости к сопернику, находящемуся на 11-м месте и отстающему в таблице от «Динамо» ровно на 20 очков. Тем не менее, как и всегда, игра во Львове была напряженной, а заранее прогнозировать ее исход было очень трудно.

Игроки «Динамо» немного активнее провели первый тайм, результатом чего стал гол Мигеля Велозу на 32-й минуте. Но, уже в начале второго тайма, на 48-й минуте Валерий Федорчук сравнял счет. Далее события развивались куда более динамично, чем до перерыва. На 57-й минуте Демьерси Мбокани вновь вывел киевлян вперед, а на 73-й Александр Гладкий во второй раз сравнял счет. В оставшееся время до конца игры обе команды имели моменты для того, чтобы еще забить гол, но счет так и не изменился.

В параллельно проходящем матче в Луганске, «Заря» неожиданно обыграла одесский «Черноморец» - 1:0.

Ранее сегодня донецкий «Шахтер» сенсационно проиграл в Полтаве «Ворскле» - 0:1. Также в этом туре в Мариуполе «Ильичевец» выиграл у луцкой «Волыни» - 1:0, а в Донецке «Металлург» был сильнее «Севастополя» - 3:0.