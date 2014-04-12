«Шахтер» проиграл «Ворскле» в матче Премьер-лиги

15:55, 12 апреля 2014
Спорт
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В Полтаве завершился матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Ворскла» обыграла лидера чемпионата донецкий «Шахтер» - 1:0.

Ворскла / vorskla.com.ua

Как сообщает корреспондент УНИАН, горняки потеряли очки в матче с командой, идущей в середине турнирной таблицы и отстающей на 17 очков.

«Шахтер» имел игровое и территориальное преимущество практически на протяжении всего матча, но реализовать его не смог. К тому же, поле стадиона в Полтаве было далеко не самого высокого качества, что существенно затрудняло гостям атакующие комбинации.  В свою очередь, полтавчанам это облегчало задачу по обороне своих ворот.

А в концовке матча «Ворскле» удалась широкая размашистая атака с использованием обоих флангов, которую точным ударом завершил Адис Яхович. Причем, первый его удар вратарь горняков Антон Каниболоцкий отбил, но перед вторым был бессилен.

Ранее в этом туре состоялись два матча. В Мариуполе «Ильичевец» выиграл у луцкой «Волыни» - 1:0, а в Донецке «Металлург» был сильнее «Севастополя» - 3:0.

Таким образом, у «Шахтера» после 22 матчей на счету 47 очков и команда по-прежнему остается единоличным лидером турнирной таблицы. Впрочем, по потерянным очкам горняки сравнялись с днепропетровским «Днепром».  

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