«Шахтер» проиграл «Ворскле» в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, горняки потеряли очки в матче с командой, идущей в середине турнирной таблицы и отстающей на 17 очков.

«Шахтер» имел игровое и территориальное преимущество практически на протяжении всего матча, но реализовать его не смог. К тому же, поле стадиона в Полтаве было далеко не самого высокого качества, что существенно затрудняло гостям атакующие комбинации. В свою очередь, полтавчанам это облегчало задачу по обороне своих ворот.

А в концовке матча «Ворскле» удалась широкая размашистая атака с использованием обоих флангов, которую точным ударом завершил Адис Яхович. Причем, первый его удар вратарь горняков Антон Каниболоцкий отбил, но перед вторым был бессилен.

Ранее в этом туре состоялись два матча. В Мариуполе «Ильичевец» выиграл у луцкой «Волыни» - 1:0, а в Донецке «Металлург» был сильнее «Севастополя» - 3:0.

Таким образом, у «Шахтера» после 22 матчей на счету 47 очков и команда по-прежнему остается единоличным лидером турнирной таблицы. Впрочем, по потерянным очкам горняки сравнялись с днепропетровским «Днепром».