Украинские пловчихи завоевали две медали в первый день международных соревнований в Греции

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Кристина Панчишко завоевала серебряную медаль на 400 м комплексным плаванием. Ее результат - 5:01.64. Золото завоевала спортсменка из Греции Иектра-Варвара Лебл (4:58.34), бронзу - спортсменка из Польши Паулина Пьекота (5:03.94).

В свою очередь, Арина Якуба завоевала бронзовую медаль на 100 м вольным стилем. Она финишировала за 57.93. Золото на этой дистанции завоевала пловчиха из Бразилии Сара Маркес (57.48), серебро - пловчиха из Греции Бака Василики-Стайрола (57.71).

Главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов после первых финалов соревнований отметил: «Вся команда находится в хорошей форме и настроена оптимистично. Главная задача на соревнованиях в Греции - показать высокие результаты и я уверен, что наши пловцы это сделают».

Как сообщал УНИАН, Украину на международных соревнованиях по плаванию в Греции представляет команда из 13 пловцов: Юлия Смаль, Владислав Савенков Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Иван Адамович, Владислав Чумак, Андрей Стрюков, Дмитрий Прожога, Валерия Тимченко, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко, Маргарита Смирнова и Арина Якуба.