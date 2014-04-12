Штангисты Зайцев и Клепацкий не попали в призеры чемпионата Европы
В Тель-Авиве (Израиль) завершились соревнования Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг. где украинцы Роман Зайцев и Сергей Клепацкий не сумели попасть на пьедестал почета.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Зайцев на этих соревнованиях использовал пять попыток из шести, но вес на штанге не соответствовал тому, который поднимали лидеры. В рывке он использовал попытки со снарядом весом 165, 170 и 173 кг., заняв 5-е место. В толчке он с первой попытки взял 205 кг. и со второй – 212 кг., заняв 5-е месте и в этом упражнении, но, в итоге, оказавшись 6-м – 385 кг.
Что касается Клепацкого, то он использовал лишь две попытки. В рывке после удачных подходов к штанге весом 165 и 170 кг., он затем запорол попытку на 174 кг., заняв в этом упражнении 9-е место. А в толчке так и не смог с трех попыток справиться с весом 212 кг. В итоге, он даже не попал в протокол результатов соревнований, получив нулевую оценку.
Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Андрей Деманов из России, показавший в сумме результат 405 кг.
Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире серебряную медаль завоевала Юлия Паратова, а бронзовую - Юлия Калина и Надежда Миронюк.
Чемпионат Европы в Израиле завершится сегодня вечером соревнованиями в супертяжелой весовой категории у женщин (+ 75 кг.) и мужчин (+ 105 кг.).