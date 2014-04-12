Штангисты Зайцев и Клепацкий не попали в призеры чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Зайцев на этих соревнованиях использовал пять попыток из шести, но вес на штанге не соответствовал тому, который поднимали лидеры. В рывке он использовал попытки со снарядом весом 165, 170 и 173 кг., заняв 5-е место. В толчке он с первой попытки взял 205 кг. и со второй – 212 кг., заняв 5-е месте и в этом упражнении, но, в итоге, оказавшись 6-м – 385 кг.

Что касается Клепацкого, то он использовал лишь две попытки. В рывке после удачных подходов к штанге весом 165 и 170 кг., он затем запорол попытку на 174 кг., заняв в этом упражнении 9-е место. А в толчке так и не смог с трех попыток справиться с весом 212 кг. В итоге, он даже не попал в протокол результатов соревнований, получив нулевую оценку.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Андрей Деманов из России, показавший в сумме результат 405 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире серебряную медаль завоевала Юлия Паратова, а бронзовую - Юлия Калина и Надежда Миронюк.

Чемпионат Европы в Израиле завершится сегодня вечером соревнованиями в супертяжелой весовой категории у женщин (+ 75 кг.) и мужчин (+ 105 кг.).