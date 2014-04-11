Курченко пообещал не допустить исчезновения «Металлиста»

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В частности, в заявлении говорится: «Хотелось бы развеять слухи и домыслы наших врагов о моем личном отношении к футбольному клубу Металлист и ко всем вам. Я - харьковчанин и горжусь этим! МЕТАЛЛИСТ для меня это Честь, Гордость и Слава нашего города. От лица руководства мы обещаем вам, что не допустим исчезновения любимого клуба. Приложим все усилия, чтобы команда, академия и вся инфраструктура сохранились и получали своевременное финансирование. Мы сделаем все возможное, чтобы "Металл" и впредь боролся за призовые места, радовал нас яркой игрой и был нацелен только на победы! Мы верим в будущее команды, верим в вас - лучших болельщиков лучшего клуба в Украине!»

Также, Курченко призвал болельщиков: «От имени клуба просим вас в дальнейшем все свои силы, энергию и неукротимый дух направлять на поддержку команды и не поддаваться на провокации. Верим в команду!"

Как сообщал УНИАН, финансовые проблемы в клубе начались в конце 2013-го года, когда игрокам и персоналу клуба перестали выплачивать зарплату. В марте об этом рассказал главный тренер команды Мирон Маркевич. Спутся несколько дней руководство клуба рассчиталось с персоналом и игроками по долгам. Тем не менее, Маркевич ушел в отставку с поста тренера, а несколько игроков перешли в другие команды.

В данный момент «Металлист» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 19 играх 34 очка и отставая от лидирующего донецкого «Шахтера» на 13 баллов.