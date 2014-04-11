Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира Кличко с Леапаи

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на sportbox.ru

Напомним, что 40-летняя Кличко певческую карьеру начала почти два года назад, когда перед боем Виталия против Мануэля Чарра в Москве исполнила композицию Дженнифер Раш The Power of Love.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко-Леапаи состоится 26 апреля в немецком Оберхаузене.