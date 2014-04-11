Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира Кличко с Леапаи
18:50, 11 апреля 2014Спорт
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Наталья Кличко, супруга почетного чемпиона WBC Виталия Кличко, исполнит гимн Украины перед поединком чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко против обязательного претендента на пояс WBO Алекса Леапаи.
Кличко и Леапаи / wbaonline.com
Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на sportbox.ru
Напомним, что 40-летняя Кличко певческую карьеру начала почти два года назад, когда перед боем Виталия против Мануэля Чарра в Москве исполнила композицию Дженнифер Раш The Power of Love.
Как сообщал УНИАН, поединок Кличко-Леапаи состоится 26 апреля в немецком Оберхаузене.
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