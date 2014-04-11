Футболист "Ворсклы" поплатился за неприличный жест трехматчевой дисквалификацией

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Согласно решению КДК ФФУ Громова дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес зрителей 4 апреля 2014 года в матче 24-го тура УПЛ с «Севастополем».

За нарушение главным тренером донецкого «Шахтера» Мирчей Луческу требований пункта 9 статьи 15 Регламента соревнований Премьер-лиги (относительно обязательного рукопожатие главных тренеров команд) до и после окончания матча 24-го тура чемпионата с львовскими «Карпатами» 5 апреля 2014 года, наставник донецкой команды оштрафованы на 10 тысяч гривен.

На один матч отстранен тренер запорожского «Металлурга» Сергей Башкиров после удаления из пределов технической зоны 6 апреля 2014 года в матче 24-го тура чемпионата Украины с одесским «Черноморцем». Кроме того, на тренера наложены штрафные санкции в размере 2,5 тысяч гривен.