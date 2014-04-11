Премьер-министр Украины проведет совещание с инвесторами строительства арен к Евробаскету-2015
На следующую неделю назначено совещание премьер-министра Украины Арсения Яценюка с инвесторами строительства арен к Евробаскету-2015 и руководством Федерации баскетбола Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФБУ.
Вопрос о назначении совещания обсуждался во время рабочей встрече президента Федерации баскетбола Александра Волкова с премьер-министром. Также на встрече обсуждались вопросы подготовки к Евробаскету 2015.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Мюнхене состоялось заседание Совета Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа), где европейские баскетбольные чиновники обсуждали дальнейшую судьбу Евробаскета и приняли решение провести следующее заседание по этому поводу 15 мая. Именно тогда и должно быть принято решение относительно того, состоится ли Евробаскет в Украине.
Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд должен пройти в Украине осенью 2015 года.