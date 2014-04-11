Сборная Украины по хоккею продолжит подготовку к чемпионату мира в Хабаровске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФХУ, помимо тренировочной работы украинская сборная примет участие в международном хоккейном турнире, где кроме украинцев будут соревноваться национальная сборная Японии и представители КХЛ - «Амур» (Хабаровск) и «Адмирал» (Владивосток).

11 апреля в Хабаровск отправились 24 исполнители: три вратаря, восемь защитников и тринадцать нападающих.

Экс-россиянин Евгений Белухин, который накануне получил решение о предоставлении ему гражданства Украины, должен отправиться в Киев для урегулирования некоторых формальностей, поэтому присоединится к команде позже.

Рассчитывает тренерский штаб и на защитника пермского клуба «Молот-Прикамье» Виталия Люткевича. Однако команда Люткевича еще не завершила свои выступления в чемпионате ВХЛ, поэтому приезд Люткевича остается под вопросом («Молот» уступает в полуфинальной серии со счетом 1:3 тюменском «Рубину»).

Состав команды, отправившейся в Хабаровск выглядит таким образом: вратари - Сергей Гайдученко («Донбасс»), Вадим Селиверстов (ХК «Астана», Казахстан), Михаил Шевчук («Молодая Гвардия»); защитники - Денис Петрухно ( «Донбасс»), Александр Победоносцев («Титан», ВХЛ), Денис Исаенко, Руслан Борисенко (оба - «Компаньон-Нефтегаз»), Игорь Кугут ( «Белый Барс»), Даниил Скрипец («Молодая Гвардия»), Юрий Наваренко (ХК «Гомель», Беларусь), Николай Ладыгин («Халл Стингрейс», Великобритания); нападающие: Руслан Федотенко, Александр Торяник, Максим Квитченко, Сергей Варламов, Роман Благой, Виктор Захаров, Павел Падакин (все - «Донбасс»), Дмитрий Нименко («Компаньон-Нефтегаз»), Артем Бондарев («Белый Барс»), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (оба - «Юность», Беларусь), Андрей Михнов («Металлург», Беларусь) и Александр Матерухин («Динамо» Мн., КХЛ). Главный тренер - Андрей Назаров.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А состоится в Южной Корее с 20 по 26 апреля. Сборная Украины будет бороться за одну из двух путевок в элитный дивизион с командами Словении, Австрии, Венгрии, Японии и Южной Кореи.