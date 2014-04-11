Донецкий "Шахтер" остался лучшим клубом Украины в рейтинге УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" опустился с 17-го на 18-е место поменявшись местами с итальянским "Ювентусом", который накануне вышел в полуфинал Лиги Европы. На данный момент на счету горняков 78,193 балла. Из них 12,566 команда набрала в сезоне 2013/14.

Далее украинские клубы расположились в таком порядке. 34-е место в этом списке занимает киевское "Динамо" (56,193 балла), на 48-м месте харьковский "Металлист" (45,693), на 69-м - днепропетровский "Днепр" (32,193).

Остальные украинские команды находятся за пределами Тор-100 сильнейших в Европе.

Клубный коэффициент составляется на основании результатов конкретного клуба в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют посев данного клуба при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.