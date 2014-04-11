Украинский боксер Хитров одержал четвертую победу на профессиональном ринге

12:28, 11 апреля 2014
Спорт
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Чемпион мира 2011 года среди любителей в среднем весе украинец Евгений Хитров в ночь на пятницу в Нью-Йорке одержал четвертую победу на профессиональном ринге в четырех проведенных боях.

Евгений Хитров / fbu.net.ua

Об этом сообщает Boxingnews.

Уже в первом раунде Хитров отправил своего соперника американца Джеса Фиппса в нокдаун левым хуком, а во втором рефери остановил избиение американского боксера, зафиксировав победу Евгения Хитрова техническим нокаутом.

Таким образом, на данный момент украинец не имеет ни единого поражения в карьере. Более того, все четыре победы в четырех боях он одержал досрочно.

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