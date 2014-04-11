Украинский боксер Хитров одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Об этом сообщает Boxingnews.

Уже в первом раунде Хитров отправил своего соперника американца Джеса Фиппса в нокдаун левым хуком, а во втором рефери остановил избиение американского боксера, зафиксировав победу Евгения Хитрова техническим нокаутом.

Таким образом, на данный момент украинец не имеет ни единого поражения в карьере. Более того, все четыре победы в четырех боях он одержал досрочно.