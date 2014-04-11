Мужская и женская сборные Украины завоевали бронзу чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины в составе Виктора Кифоренко, Леонида Пантело, Станислава Стаценко и Никиты Стаценко показала итоговый результат 104,300 балла. Чемпионом в этом виде программы стала сборная России (112,300), серебро на счету Дании (105,100).

В соревнованиях женщин украинки Екатерина Баева, Елена Орлова и Дарья Алексеева получили от судей 84 балла ровно. Чемпионом стала команда Великобритании (98,900), серебро - у сборной России (96,800).

Чемпионат Европы в Португалии продлится до 13 апреля.