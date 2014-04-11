Мужская и женская сборные Украины завоевали бронзу чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке
12:09, 11 апреля 2014Спорт
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В Гимарайнше (Португалия) стартовал чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе, где в финала командных соревнований в прыжках на акробатической дорожке мужская и женская сборные Украины завоевали бронзовые медали.
Чемпионат Европы-2014 / ueg.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Мужская сборная Украины в составе Виктора Кифоренко, Леонида Пантело, Станислава Стаценко и Никиты Стаценко показала итоговый результат 104,300 балла. Чемпионом в этом виде программы стала сборная России (112,300), серебро на счету Дании (105,100).
В соревнованиях женщин украинки Екатерина Баева, Елена Орлова и Дарья Алексеева получили от судей 84 балла ровно. Чемпионом стала команда Великобритании (98,900), серебро - у сборной России (96,800).
Чемпионат Европы в Португалии продлится до 13 апреля.
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