ФФУ и Премьер-лига проведут совещание по поводу безопасности проведения игр в Крыму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЛ.

Генеральный директор ПЛ, делегат ФФУ Петр Иванов так прокомментировал проблему, связанную с безопасностью этих матчей: «Премьер-лига уже обратилась к федерации с предложением провести рабочее совещание ответственных за безопасность соревнований сотрудников ФФУ и ПЛ для разработки дополнительных механизмов действий в сегодняшних непростых условиях и, в случае необходимости - делегирование дополнительных официальных лиц на матчи».

Также, генеральный директор ПЛ отметил: «Сотрудники ПЛ готовы выезжать на матчи вокруг которых, как предполагается, могут возникнуть проблемы, связанные с их проведением. Но для всего этого необходимо разработать алгоритм действий, определить функции и статус сотрудников, которые будут направляться туда. Ведь согласно регламенту соревнований, уполномоченным лицом в решении всех возникающих на местах вопросов является делегат, которого назначает ФФУ».

Вместе с тем, Иванов призывает не нагнетать ситуацию вокруг домашних игр с участием «Таврии» и ФК «Севастополь». «Премьер-лига делает все от нас зависящее, чтобы успокоить ситуацию вокруг «крымского» вопроса. Еще 2 апреля в интервью телеканалу «2+2» я говорил о том, что «Севастополь» и «Таврия» гарантировали проведение своих домашних матчей в соответствии со всеми требованиями регламента соревнований, с обеспечением максимальных мер безопасности и даже сопровождением команд-соперниц по всей территории Крыма. Сегодня видим, что обе встречи, вопреки необоснованному нагнетанию ситуации по поводу их проведения на полуострове, прошли на хорошем организационном и спортивном уровне. По крайней мере, никакие претензии со стороны клубов-гостей к нам не поступали. Кроме этого, отдельно хочу поблагодарить фанатам, которые сегодня заняли активную гражданскую позицию. Ультрас объединились и провели ряд совместных акций, имели положительные последствия. Например, значительно уменьшилось количество нарушений правил поведения на стадионах».

Отметим, что ранее сегодня пресс-служба ФФУ распространила сообщение о встрече «ультрас» с президентом Федерации Анатолием Коньковым. В сообщении отмечается, что участники встречи единогласно предложили президенту ФФУ инициативу переноса матчей клубов Премьер-лиги в сезоне 2013/2014 гг., симферопольской «Таврии» и «Севастополя», на нейтральную территорию-за невозможности обеспечения безопасности на стадионах как участникам соревнований, так и футбольным болельщикам. Президент ФФУ заявил, что как только к нему поступят рекомендации от Премьер-лиги о проведении матчей на территории АР Крым, он поддержит любую правовую и объективную инициативу для обеспечения надлежащего уровня безопасности болельщиков на протяжении соревнований».

Как сообщал УНИАН, в 24-м туре ПЛ в Крыму состоялись два матча. «Севастополь» принимал полтавскую «Ворсклу», а «Таврия» (Симферополь) - днепропетровский «Днепр». После игры в Симферополе были задержаны трое болельщиков «Днепра». Однако инцидент удалось быстро уладить и болельщики отправились домой вместе со всей делегацией «Днепра».