Баскетбольная Суперлига: сезон новых фаворитов

В нынешнем сезоне 14 команд сыграли в два круга – по разу дома и в гостях с каждым соперником. Это считается обычной практикой в Европе. По такой же схеме, например, проходит чемпионат Испании, чьи клубы и национальная сборная являются одними из ведущих в мире. Единственная разница заключается в том, что в Лиге АСВ соревнуются 18 команд, на четыре больше, чем в украинской лиге. И, соответственно, каждый коллектив проводит на 8 игр больше – по 34.

Конечно до стандартов НБА европейскому баскетболу ой как далеко. Там команды только в регулярном первенстве проводят более 80-ти матчей, не говоря уже о плей-офф. Европейские же клубы «добирают» свое за счет различных международных соревнований, вроде коммерческих или официальных еврокубковых турниров. Все равно, в сумме получается намного меньше, чем у американских команд. Это обусловлено рядом причин, первой из которых является, естественно, экономическая.

Заоблачные деньги, крутящиеся в американском баскетболе благодаря рекламе, спонсорским контрактам и огромной популярности игры в Новом свете, позволяют командам проводить матчи через день, а игрокам получать за это соответствующее вознаграждение. В Европе же все гораздо скромнее. И популярность вида спорта и, соответственно поток рекламных денег, а также спонсорская и иная помощь. В конце концов, в Европе просто нет таких арен как в НБА, которые вмещали бы по 25-30 тысяч зрителей и при этом постоянно заполнялись публикой, приносящей немалый доход владельцам команд.

Тем не менее, баскетбол в Европе занимает достаточно прочную нишу, а, в скором времени, может стать одним из самых популярных видов спорта и в Украине. Если стране все-таки удастся провести уже ставший многострадальным Евробаскет-2015, то в крупных городах появятся современные арены, прочая сопутствующая инфраструктура, а болельщик на «живом» примере наконец-то увидят, что такое настоящий баскетбол высокого класса.

В этом сезоне действующий чемпион страны - киевский «Будівельник» - уже заманил к нам ряд ведущих команд Старого света, благодаря своему дебюту в Евролиге. Кстати, вернее, совсем некстати, в ущерб своим результатам в Суперлиге, которые необходимо будет подкорректировать в ходе плей-офф.

«Будівельник»: шаг назад, два вперед?

Нынешний сезон, ставший историческим для «строителей», был, одновременно, и самым трудным для команды за последние годы. Начиная с октября, команда играла «на два фронта», проводя по выходным матчи Суперлиги, а среди недели — игры самого престижного европейского клубного турнира, Евролиги. В соперниках у команды Айнарса Багатскиса были такие гранды как российский ЦСКА, испанская «Барселона» и турецкий «Фенербахче». А также, именитый, но немного сдавший позиции в последние годы сербский «Партизан», и такой же дебютант главного турнира - французский «Нантерр». Тем не менее, сотворить чудо команде не удалось — 2 победы при 8 поражениях и последнее место в группе. А старт в отечественном чемпионате оказался хуже не придумаешь.

Несмотря на значительное усиление состава в летнее межсезонье, команда явно не справлялась со столь плотным игровым графиком и, вплоть до февраля, шла на 5-6 местах в турнирной таблице Суперлиги. Если неудачный дебют в Евролиге был вполне оправдан, то поражения команды на внутренней арене вызывали, как минимум, недоумение. Впрочем, ближе к концу регулярного сезона, новички, кажется, окончательно освоились в новом клубе, перестал давить психологический груз Евролиги и команда совершила весьма впечатляющий финишный спурт, сумев занять второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата. Правда, статистика все равно удручающая — 19 побед при 7 поражениях. Да и в недавнем матче с «Химиком» команда явно не выглядела «на все сто», проиграв своему главному конкуренту за чемпионство в нынешнем сезоне.

Тем не менее, в заключительной фазе сезона команду ничто не будет отвлекать от борьбы за чемпионский титул в Украине. Перейдя из Евролиги во второй по значимости Еврокубок, команда более-менее удачно провела второй групповой турнир и вышла в плей-офф, но оступилась в четвертьфинале, проиграв, по сумме двух матчей, сербской «Црвене Звезде». Это - шаг назад по сравнению с прошлым сезоном, когда киевляне дошли до полуфинала турнира. Но есть все основания полагать, что после этого шага будет два вперед. Все-таки по составу, именам действующих исполнителей, киевляне находятся в Суперлиге вне конкуренции. Теперь осталось доказать это на деле. Кстати, победа в чемпионате Украины позволит команде с большой долей вероятности претендовать на место в числе участников Евролиги в сезоне 2014/15.

«Химик»: восставшие из пепла

Нынешний сезон можно охарактеризовать для команды из Южного как сезон «второго рождения». Команда из портового города в Одесской области впервые громко заявила о себе в середине нулевых. Начиная с сезона 2004/05, на протяжении пяти лет, «Химик» ежегодно становился бронзовым призером национального первенства, столь же стабильно уступая пальму первенства БК «Киев» и мариупольскому «Азовмашу», попеременно выигрывавшим чемпионат в те годы. Впрочем, после очередного бронзового успеха-2009, команда резко сдала позиции и, до последнего времени, на вершине украинского баскетбола ее не было, в принципе.

Все изменилось одним росчерком пера в мае прошлого года, когда контракт с командой подписал новый главный тренер, известный латышский специалист, Карлис Муйжниекс. Любопытно, что до этого он год тренировал «Кривбассбаскет», с которым занял лишь скоромное 9-е место, но руководителей «Химика» это не смутило.

В конце концов, у него были весомые достижения не только в качестве игрока, но и тренера. Шесть лет Муйжниекс возглавлял латвийский «Вентспилс», с которым пять раз выигрывал чемпионат страны. Еще один титул он завоевал будучи главным тренером рижского «Баронс». Кроме того, с этой командой в 2008 году он выиграл третий по значимости в еврокубках Кубок Вызова. Также Муйжниекс дважды был главным тренером сборной Латвии - на чемпионатах Европы 2005 и 2007 годов. Правда, там он особых успехов не добился.

То, что команда сильно преобразится, стало понятно еще в летнее межсезонье-2013. Год назад, несмотря на то, что «Химик» даже не стал призером украинского первенства, команда заявилась в Еврокубок и получила «добро» от организаторов турнира. А предстоящее выступление во втором по значимости турнире требовало не маленьких вложений. В итоге, клуб пополнили сразу четыре весьма добротных и уже завоевавших себе имя в Европе американских легионера — Джамал Шулер, Пол Дилейни, Мэтт Гейтенс и Ромео Тревис. Чуть позже, 1 сентября, четверку американцев разбавил латышский легионер Роландс Фрейманис, которого, разумеется, взял «под себя» тренер Муйжниекс.

В итоге, команда уверенно преодолела два этапа группового турнира Еврокубка, оба раза занимая 2-е место в группе (после российского БК «Нижний Новгород» и немецкой «Альбы», соответственно), а в первом раунде плей-офф — 1/8 финала — обыграли на своей площадке турецкий «ТЕД Анкара» с преимуществом в 4 балла. Правда, в ответной игре в столице Турции еврокубковый сезон для южненцев закончился поражением с разницей в 12 очков, но не признать его успешным нельзя. Команда дошла до ¼ финала Еврокубка, что говорит о многом.

Любопытно, что, в отличие от «Будівельника», клуб из Южного успешно сражался на двух фронтах. В Суперлиге команда заняла лидирующую позицию практически сразу. И уверенно держала ее до конца сезона. Показатель команды в итоговой таблице — 23 победы при 3 поражениях — смотрится гораздо убедительнее, чем у киевлян. И, в любом случае, южненцы намного больше чем кто-либо достойны сразиться с киевлянами за титул чемпиона в финале плей-офф.

«Азовмаш» - конфуз года

В отличие от футбольной Премьер-лиги, сезон в баскетбольной Суперлиге выглядел едва ли не образцово-показательно. Да, в марте турнир прерывался на несколько недель из-за известных событий в стране. Но вот чтобы матчи отменялись... по желанию хозяев? Казалось, такое возможно только в случае с футбольным киевским «Арсеналом», который руководство клуба просто решило обанкротить, или теми же футбольными «Таврией» и «Севастополем», которые опасались за безопасность приезжих команд и их болельщиков.

Но в последней игре баскетбольного чемпионата, которая, по плану, должна была состояться в среду, 9 апреля, хозяева просто не пожелали выйти на площадку. Якобы, из-за беспокойства за безопасность команды-соперника. Во всяком случае, официальный релиз Суперлиги гласит:

«В связи с нежеланием БК «Азовмаш» проводить 9 апреля 2014 года календарную игру XXXIII Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги с командой БК «Днепр», и неспособностью обеспечить безопасность команде соперника, а также, в связи с невозможностью перенести данную игру, Федерация баскетбола Украины на основании пунктов D.3.4, 20.1, 20.2 Официальных правил баскетбола (2010), п.3.5 Правил проведения игру XXXIII Чемпионата Украины по баскетболу приняла решение о зачислении команде БК «Азовмаш» поражения «лишением права» (счет 0-20)».

Впрочем, эта игра никак не могла повлиять на положение в итоговой турнирной таблице. «Азовмаш» как занимал в таблице третье место, так и занимает его по итогам сезона. А вот что беспокоит, так это кулуарные слухи, что команда может вообще не доиграть нынешний сезон или, в лучшем случае, прекратить свое существование в летнее межсезонье. Мол, финансовая ситуация в клубе в весьма плачевном состоянии.

И это уже будет очень существенный удар по престижу украинского баскетбола, в целом. Ведь команда является 7-кратным чемпионом Украины и 5-кратным обладателем Кубка страны. Более того, в 2003-м году она выиграла Кубок Северной конференции ФИБА. Однако, такие слухи должны подтверждаться хотя бы косвенными фактами. В этом же случае совсем непохоже, что команда, одержавшая до злополучного матча с «Днепром» 10 побед подряд в Суперлиге, испытывает какие-то проблемы. При отсутствии денег такие результаты не демонстрируют.

Подлил масла в огонь и будущий соперник «Азовмаша» по первому раунду плей-офф - БК «Одесса», предложивший организовать стартовую игру серии в Одессе. Мариупольцы по этому поводу молчат. И, видимо, собираются проводить решающие игры сезона дома, при поддержке собственных болельщиков.

«Донецк» и остальные

Любопытно, что еще две команды-лидеры последних лет также не избежали многочисленных осечек в нынешнем сезоне. БК «Донецк» и запорожский «Ферро-ЗНТУ» проиграли по 9 матчей регулярного первенства. С учетом семи поражений «Будівельника» и «Азовмаша», складывается картина, что стабильно сильных команд у нас даже не раз-два и обчелся, а просто раз. Один «Химик». И теперь, в плей-офф, болельщиков может ожидать много любопытных матчей и сенсационных результатов. Впрочем, до глобальных сенсаций дело вряд ли дойдет. Все команды, кроме запорожской, находятся в первой четверке. И проблем с выходом, как минимум, в полуфинал, у «Химика», «Будівельника» и «Азовмаша» быть не должно. А вот в паре «Донецк» - «Ферро-ЗНТУ», в любом случае, кто-то вынужден будет прекратить борьбу за титул на первой стадии плей-офф.

…Нынешний баскетбольный сезон подарил украинским болельщикам немало приятных минут. Сразу две команды дошли до стадии плей-офф второго по значимости евротурнира, «Будівельник» одержал две победы в дебютной для себя Евролиге, а национальная сборная и вовсе сотворила сенсацию на Евробаскете-2013 в Словении, заняв 6-е место и, впервые в истории, обеспечила себе место в числе участников Чемпионата мира.

Но сезон не окончен. Самое интересное еще впереди. Стоит присмотреться.

Кирилл Стадниченко