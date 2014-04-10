Матч с участием сборной Украины откроет Чемпионат мира по баскетболу

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Матч Украина - Доминиканская Республика должен состояться 30 августа в 12.30 по местному времени (13.30 по Киеву). В это же время на других арена турнира пройдут матчи Хорватия-Филиппины и Ангола-Южная Корея, которые и откроют чемпионат мира.

Согласно расписанию турнира команда Майка Фрателло проведет остальные матчи группового этапа в таком порядке: 31 августа, 17.00 Финляндия - Украина, 2 сентября, 16:00 Украина - Турция, 3 сентября, 16:00 Новая Зеландия - Украина, 4 сентября, 18.30 Украина - США (время - киевское).

Сборная Украины является дебютантом мирового первенства. Тем не менее, команда имеет хорошие шансы попасть в четверку сильнейших в группе и преоделеть первый этап. Фаворитами группы являются команды Турции и США, а в борьбе за 3-4 места шансы остальных четырех коллективов приблизительно равны.