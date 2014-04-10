Ян Коларж продлил контракт с ХК "Донбас"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК "Донбасс".

Игрок линии обороны пополнил ХК "Донбасс" в ноябре 2012 года и провел в составе единственного украинского представителя в Континентальной хоккейной лиге 95 матчей. В текущем сезоне Коларж отметился 13 (3+10) набранными очками в регулярном чемпионате и 1 результативной передачей в плей-офф. Отметим, что по итогам двух раундов Кубка Гагарина чех оказался лучшим по показателю полезности среди защитников команды - "+4".

Выступая за "Донбасс" Коларж также привлекался в национальную команду Чехии. Впервые это произошло еще в прошлом сезоне, а очередной вызов в сборную состоялся уже после нынешнего клубного сезона - перед чемпионатом мира-2014, который пройдет в мае в Минске (Беларусь).

Как сообщал УНИАН, ранее контракты с клубом также продлили Теему Лайне, Ян Лацо, Клэй Уилсон, Петер Подхрадски и Евгений Дадонов.