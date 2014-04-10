Соперник Кличко-младшего прервал тренировки, потянув шею в спарринге

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на gorodokboxing.com.

Сам Леапаи уверяет, что ничего серьезного не произошло, травмы нет: «Просто день поединка так близок, что мы решили быть более осторожными, а так все в порядке. Завтра мы уже вернемся в спортзал и проведем вновь хорошие спарринги. Все идет по плану».

В свою очередь, тренер и менеджер австралийца Ноэль Торнберри также не видит в этом большой проблемы, но все-таки решил немного поберечь своего подопечного. «Когда у вас происходит перенапряжение мышц, будет только хуже, если вы продолжите давать нагрузку. Поэтому, мы решили, что лучше дать день отдыха, чем потом сожалеть. Мы не видим в этом никакой проблемы, думаю, что все в порядке. Такое иногда происходит во время интенсивной подготовки» - сообщил Торнберри.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Леапаи состоится 26-го апреля в Оберхаузене (Германия).