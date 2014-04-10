Сборная Украины по плаванию отправилась на международные соревнования Multinations

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации плавания Украины.

Международные соревнования по плаванию Multinations проходят с участием спортсменов разных возрастных категорий. Украину представят две команды по 13 пловцов в каждой.

В Александруполосе (Греция) будут выступать ребята 17-18 лет и девушки 15-16 лет. Украину будут представлять Юлия Смаль, Владислав Савенков Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Иван Адамович, Владислав Чумак, Андрей Стрюков, Дмитрий Прожога, Валерия Тимченко, Кристина Панчишко, Полина Шинкаренко, Маргарита Смирнова и Арина Якуба.

В Лимасоле (Кипр) будут соревноваться ребята 15-16 лет и девушки 13-14 лет. Украину будут представлять Сергей Шевцов, Игорь Бобраков, Евгений Куркин, Андрей Хлопцов, Владислав Иванов, Николай Абрамов, Евгения Тищенко, Татьяна Кудако, Виктория Тройник, София Зубенко, Марина Колесникова, Юлия Стадник и Надежда Фесенко.

Пловцы будут соревноваться в 50-метровых бассейнах.

Главный тренер сборной команды Украины и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов накануне соревнований отметил: "Украинская команда настроена позитивно. Для наших лидеров-спортсменов, которые являются многократными чемпионами национальных соревнований, - Маргариты Смирновой, Сергея Бужора, Юлии Смаль, Владислава Савенкова, Дмитрия Прожоги, Маргариты Смирновой, - самое главное на международных соревнованиях в Греции улучшить свои личные результаты. Для спортсменов младшей возрастной группы, которые будут выступать на Кипре, среди которых Андрей Хлопцов, установивший восемь юношеских рекордов Украины, чемпионка Украины Юлия Стадник, Надежда Фесенко, Марина Колесникова, Николай Абрамов - прежде всего, важно получить соревновательный опыт".

Соревнования будут проходить одновременно в Греции и на Кипре 11-13 апреля.