На чемпионате мира по настольному теннису Украину представят восемь спортсменов
11:35, 10 апреля 2014Спорт
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На чемпионате мира по настольному теннису, который состоится в Токио (Япония), в составе сборной Украины выступят восемь спортсменов.
Маргарита Песоцкая / pingpong777.com
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Команда второй раз в истории полным составом - мужчины и женщины - будет выступать в высшем дивизионе.
В составе команды женщины - Татьяна Биленко, Анна Гапунова, Евгения Васильева и Маргарита Песоцкая, а также мужчины - Александр Дидух, Коу Лей, Иван Катков и Евгений Прищепа.
На данный момент наши теннисисты готовятся к первенству мира в своих клубах, а уже 15 апреля подготовка всей команды будет проходить на собственной базе в Жовкве (Львовская область).
Чемпионат мира по настольному теннису, на который заявлены представители 125 стран мира, пройдет в Токио с 28 апреля по 5 мая.
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