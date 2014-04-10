На чемпионате мира по настольному теннису Украину представят восемь спортсменов

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Команда второй раз в истории полным составом - мужчины и женщины - будет выступать в высшем дивизионе.

В составе команды женщины - Татьяна Биленко, Анна Гапунова, Евгения Васильева и Маргарита Песоцкая, а также мужчины - Александр Дидух, Коу Лей, Иван Катков и Евгений Прищепа.

На данный момент наши теннисисты готовятся к первенству мира в своих клубах, а уже 15 апреля подготовка всей команды будет проходить на собственной базе в Жовкве (Львовская область).

Чемпионат мира по настольному теннису, на который заявлены представители 125 стран мира, пройдет в Токио с 28 апреля по 5 мая.