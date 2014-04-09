Тренер сборной по хоккею Назаров уверен, что команде по силам выиграть чемпионат мира в Первом дивизионе

Об этом сообщает официальный сайт ХК «Донбасс» со ссылкой на XSPORT.

В частности, Назаров отметил: «Сейчас в составе команды тренируются пять пятерок. Восемь защитников у нас есть, в принципе, все ребята здесь, может 1-2 места еще освободятся. Усиленно готовимся к турниру, ведь стоит серьезная задача - попасть в элиту. Чтобы попасть в высший дивизион, нужно всем находится в хорошей физической форме, поэтому сейчас нужно работать. Времени, чтобы подвести ребят к хорошей форме, у нас хватит».

Относительно игровых кондиций команды тренер отметил: «Задача тренерского штаба объяснить игрокам, как нужно сыграть просто и надежно, чтобы выиграть 70% матчей. Любая команда может выиграть и проиграть в таком скоротечном турнире, все зависит от того, кто и как подготовится, у кого как играет вратарь - от этих нюансов многое зависит. Команда может быть сильнее, но она может проиграть эту игру более слабому. Мы настраиваем ребят на победу в каждом матче и в хорошем настроении едем на Чемпионат мира».

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А состоится с 20 по 26 апреля в корейском Гоянге. Две сильнейшие команды по итогам турнира попадут в элитный дивизион – компанию 16 сильнейших сборных мира, которые непосредственно оспаривают титул чемпиона мира.