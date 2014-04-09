Последний матч регулярного первенства баскетбольной Суперлиги не состоялся

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Также в сообщении отмечается, что «Азовмашу» засчитано техническое поражение со счетом 0:20.

Решение обусловлено так: «В связи с нежеланием БК «Азовмаш» проводить 9 апреля 2014 года календарную игру XXXIII Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги с командой БК «Днепр» и неспособностью обеспечить безопасность команде соперника, а также в связи с невозможностью перенести данную игру, Федерация баскетбола Украины на основании пунктов D.3.4, 20.1, 20.2 Официальных правил баскетбола (2010), п.3.5 Правил проведения игру XXXIII Чемпионата Украины по баскетболу приняла решение о зачислении команде БК «Азовмаш» поражения «лишением права» (со счетом 0-20) в вышеупомянутой игре».

Впрочем, эта игра никак не повлияла на положение в итоговой турнирной таблице. Регулярное первенство Суперлиги выиграл «Химик» (Южное), второе место занял «Будівельник», третье - «Азовмаш».

Плей-офф Суперлиги начнется 12 апреля.