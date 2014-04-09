Владимир Кличко считает, что выступление в андеркарте его боя пойдет Усику на пользу

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на Sportbox.ru.

В частности, Кличко-младший отметил: "Александр — олимпийский чемпион, а сотрудничать с олимпийским чемпионом престижно. В первых двух поединках на профессиональном ринге он доказал, что является прекрасным боксером. Его выход на чемпионский бой будет зависеть от самого Александра, его мотивации и того, как проявит себя в следующих поединках. Думаю, что ему пойдет на пользу выступление в моем андеркарде. Ведь это будет совсем другое присутствие публики и прессы. Его следующий бой станет для него прекрасным опытом".

Как сообщал УНИАН, боксерский вечер с участием Владимира Кличко и Александра Усика пройдет 26 апреля в Оберхаузене (Германия).