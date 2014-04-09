Украинка Миронюк завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении соревнования Миронюк сумела использовать лишь 3 попытки из 6, но, немсотря на это, заняла третье место и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья.

В рывке она с первой попытки подняла штангу весом в 98 кг., но затем лишь со второй удержала вес в 104 кг. А в толчке украинка потратила все три попытки на штангу весом в 123 кг. Миронюк рисковала вообще остаться без награды европейского первенста, но в последнем подходе сумела зафиксировать вес и занять 3-е место.

Чемпионкой Европы в этой категории стала Дина Сазановец из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире серебряную медаль завоевала Юлия Паратова, а бронзовую - Юлия Калина.