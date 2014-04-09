Теему Лайне продлил контракт с "Донбассом"

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе донецкого клуба.

Нападающий защищает цвета единственного украинского представителя в Континентальной хоккейной лиге с 2013-го года. В составе "Донбасса" финн провел один сезон и сыграл 54 матча в регулярном чемпионате, к которым добавил 13 игр в Кубке Гагарина. В первой части чемпионата Лайне набрал 25 (12+13) очков, а в плей-офф - 9 (6+3) баллов за результативность.

Кроме того, 31-летний форвард был признан лучшим среди коллег по амплуа в первом раунде розыгрыша плей-офф главного трофея лиги.

Как сообщал УНИАН, ранее контракты с клубом также продлили Ян Лацо, Клэй Уилсон, Петер Подхрадски и Евгений Дадонов.