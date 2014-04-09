Тренер боксера Узелкова назвал серба Айетовича неудобным и неуступчивым бойцом

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2, которая является организатором боя.

Гордиенко так высказался о сопернике: «Главные достоинства Айетовича – это прочность и большой опыт противостояния сильным соперникам. Он участвовал в Олимпийских Играх 2000-го года, а профессионалах боксировал и побеждал в рамках трех различных весовых категорий – от среднего веса до полутяжелого. Сербский боксер дрался с несколькими чемпионами мира и претендентами на мирове титулы – Дмитрием Пирогом, Даниэлем Гилом, Гарри Саймоном, Мэтью Маклином, и все это были упорные бои. До сих пор никому не удавалось послать Айетовича не то что в нокаут, но и даже в нокдаун. Судя по тем видеозаписям, что я смотрел, Геард всегда плотно перекрыт, действует,он высоко держит руки и работает из-за защиты точно и осмотрительно — что называется, наверняка, плюс здорово держит удар. Раскрыть такого противника или пробить его блок сложно. Что касается его готовности конкретно к встрече с Узелковым, то тут я ничего не могу сказать, так как не знаю, в какой форме находится Айетович. Как бы то ни было, мы ожидаем упорнейшего сопротивления и готовы пройти полную дистанцию в 8 раундов, если потребуется. Мы понимаем, насколько трудно будет победить Геарда досрочно."

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Броварах состоится вечер бокса компании К2, центральными боями которого станут противостояния Вячеслав Узелков -Геард Айетович и Заур Байсангуров - Гуидо Николас Питто.