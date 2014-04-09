Сборную Украины на этапе Кубка мира по стрельбе представят 3 спортсмена

13:42, 09 апреля 2014
Спорт
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10 апреля, в Туксоне (США) стартует первый этап Кубка мира по стендовой стрельбе, на котором выступят три украинских спортсмена.

Николай Мильчев / noc--ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Эти соревнования станут первым международным стартом для спортсменов в 2014 году.

В составе сборной Украины в Туксоне выступят Олимпийский чемпион Николай Мильчев, а также Иван Лоик и Ирина Маловичко.

Соревнования продлятся до 14 апреля.

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