Сборную Украины на этапе Кубка мира по стрельбе представят 3 спортсмена
13:42, 09 апреля 2014Спорт
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10 апреля, в Туксоне (США) стартует первый этап Кубка мира по стендовой стрельбе, на котором выступят три украинских спортсмена.
Николай Мильчев / noc--ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Эти соревнования станут первым международным стартом для спортсменов в 2014 году.
В составе сборной Украины в Туксоне выступят Олимпийский чемпион Николай Мильчев, а также Иван Лоик и Ирина Маловичко.
Соревнования продлятся до 14 апреля.
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